Шеф-повар подделал награду Книги рекордов Гиннесса

Шеф-повар Эбенезер Смит из Ганы, страны в Западной Африке, был арестован из-за того, что предоставил поддельный сертификат о награде Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, Смит сначала провел пресс-конференцию, на которой объявил, что он стал новым обладателем мирового рекорда, непрерывно готовя в течение более чем месяца — 802 часов и 25 минут.

Повар также показал сертификат, якобы выданный Книгой рекордов Гиннесса (GWR). Однако на следующий день неназванный представитель Книги заявил, что утверждения Смита не соответствуют действительности, а сертификат они на самом деле не выдавали. Кроме того, другие анонимные представители Книги заявили, что им не было известно о попытке Смита поставить новый рекорд.

Вскоре после заявления Смита о том, что он стал новым рекордсменом, его арестовали из-за спора с его спонсором — торговым центром Amadia в столице Ганы Аккре, где повар проводил свой кулинарный марафон. Его обвинили в нарушении соглашения с торговым центром, поскольку Смит не сообщил о том, что Книга рекордов Гиннесса не подтвердила его сертификат.

Би-би-си отмечает, что многие жители Ганы были шокированы инцидентом, особенно после широкого освещения в СМИ получения награды поваром. По данным издания, Смиту пока не предъявили официальное обвинения, а от комментариев он отказался.

Издание отмечает, что в последнее время в Гане было несколько попыток побить мировые рекорды. В частности в 2023 году предпринимательница Афуа Асантева попыталась провести самый длинный марафон по пению. Она исполняла песни в течение 126 дней и 52 минут, однако в итоге Книга рекордов Гиннесса признала ее попытку неудачной.

Ранее в этом году другой шеф-повар, Файлату Абдул Разак, предпринял еще одну попытку провести самый длинный кулинарный марафон в северном городе Тамале. На данный момент обладателем мирового рекорда является ирландец Алан Фишер, который непрерывно готовил в течение 119 часов и 57 минут.

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