Ученые обнаружили жившего до динозавров хищника

Группа исследователей под руководством Клаудии А. Марсикано из Университета Буэнос-Айреса и Джейсона Д. Пардо из Центра интегративных исследований при Музее естественной истории им. Филда в Чикаго обнаружила сверххищника с полуметровым черепом и огромными клыками, который обитал в пресной воде еще до появления динозавров. Об этом сообщает The Washington Post.

В своем отчете, опубликованном в научном журнале Nature, ученые назвали хищника Gaiasia jennyae. По их данным, это саламандроподобное четвероногое животное, которое обитало на территории современной Намибии.

Отмечается, что длина обнаруженного животного достигала восьми футов — почти двух с половиной метров. Это самое крупное из найденных животных в своем виде. В описании хищника говорится, что у него была широкая, плоская и ромбовидная голова и сросшиеся клыки.

The Washington Post отмечает, что хищник предположительно жил около 280 миллионов лет назад. Тогда на Земле существовала Пангея — единый суперконтинент эпохи позднего палеозоя и раннего мезозоя. До появления динозавров тогда оставалось около 40 миллионов лет.

«Это было время других хищников, таких как Диметродон, плотоядное животное с парусом на спине, и Геликоприон, акулоподобная рыба с зубами, расположенными по спирали», — отмечает издание.

Энтони Ромилио, палеонтолог из Лаборатории динозавров Университета Квинсленда в Австралии, который не принимал участия в исследовании, утверждает, что это «захватывающее открытие ставит под сомнение убеждение в том, что ранние наземные представители четвероногих обитали в основном вблизи экватора».

По словам ученого, ранние четвероногие обитали на более широких территориях и были более приспособлены к различным климатическим условиям, чем считалось ранее.

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