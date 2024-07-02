Европейская страна ввела шестидневную рабочую неделю

В Греции c 1 июля ввели шестидневную рабочую неделю ради повышения производительности труда населения. В правительстве Греции уверены, что такая мера способна решить проблему дефицита квалифицированных кадров. Об этом сообщает греческий портал IN.

Шестой рабочий день в основном не обязателен, но некоторые работники по закону не смогут от него отказаться. Новый график могут внедрять государственные учреждения, промышленные предприятия и компании с круглосуточным графиком работы. Также шестидневку должны испробовать на госкомпаниях, обслуживающих население: например, госпочта и налоговая инспекция. Новый закон не распространяется на работников пищевой промышленности, туризма, образовательных учреждений и предприятий с ночными сменами.

Работники получат повышение зарплаты на 40% в дополнительный рабочий день. Если шестой день выпадает на государственный выходной или на воскресенье, то сотрудник получит до 115% больше. Сейчас минимальная зарплата в Греции составляет около 830 евро. Статистика Организации экономического сотрудничества и развития показывает, что греки и до введения шестидневки работали больше, чем в России и США, а также других странах Евросоюз. В среднем грек проводит на работе по 1886 часов в год. Житель Евросоюза работает 1571 час. В США работают на 75 часов меньше, чем в Греции, а в России — лишь на 12 часов меньше.

Правоцентристское павительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса объясняет необходимость этой инициативы сокращением населения и дефицитом квалифицированных рабочих. 10-миллионное население Греции может сократиться на треть в ближайшие 30 лет, если не решить проблемы с рождаемостью. При нынешних темпах к 2050 году 36% населения будут старше 65 лет.

Греция выбрала не самый популярный путь к повышению производительности труда — другие европейские страны, наоборот, сокращают рабочее время. Например, возможности перейти на четырехдневный график уже опробовали в Бельгии, Исландии и Германии. Также на такую систему переходят в Японии и ОАЭ. Исследования показывают, что увеличение рабочих дней может повысить риск депрессии и сердечных заболеваний.

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