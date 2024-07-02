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Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ уже в октябре

08:28 • 02.07.2024

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ во время осенней сессии. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщила  первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов, планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», — сказала она.

Законопроект, о котором идет речь, депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму в июне. Он предполагает замену ЕГЭ на традиционные государственные экзамены. 

Как поясняла Лантратова, которая является одним из соавторов документа, из-за отсутствия личного контакта ученика с преподавателем ЕГЭ приводит к обезличиванию абитуриента. Это, в свою очередь, не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников. По словам Лантратовой, обучение в школах превратилось в натаскивание на решение экзаменационных заданий и теперь подчинено одной задаче — сдать ЕГЭ, а не освоению учебной программы,.

Другой соавтор документа, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов говорил, что из-за ЕГЭ «слишком много наломано дров и истерзано душ».

Кроме того, в пояснительной записке авторы законопроекта также отметили, что из-за ЕГЭ с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков.

«Холод» подробно писал об одном из таких случаев.

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