Россияне стали покупать больше черной икры

Количество покупок черной икры в России с 1 января по 15 июня 2024 года выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные ресурса «Чек Индекс», принадлежащего крупнейшему в стране оператору фискальных данных «Платформа ОФД».

По его данным, спрос на деликатес вырос на 6% даже по сравнению с допандемийным 2019 годом. При этом увеличилось не только число покупок, но и размер банок, которые чаще всего покупают россияне.

Так, в 2024 году в России наибольшим спросом пользуется зернистая черная икра, в основном осетра и стерляди, в стеклянных или жестяных банках по 50–100 граммов. При этом, по словам экспертов, год назад россияне чаще покупали банки по 30–50 граммов.

Быстрее других регионов продажи икры росли в Москве. Так, за первое полугодие 2024 года количество покупок деликатеса в столице выросло на 14% по сравнению с 2023 годом и на 15% по сравнению с 2019.

В сети магазинов «Перекресток» продажи черной икры в штуках с января по середину июня 2024 года выросли в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили РБК в пресс-службе компании X5 Group, которой принадлежит сеть.

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Также издание пишет, что о высоком росте спроса на черную икру заявили представители сети магазинов «Азбука вкуса». Однако там не привели какие-либо цифры. «Магнит» и «Вкусвилл» отказались от комментариев.

Президент Союза осетроводов Александр Новиков считает, что производство черной икры в 2024 году может вырасти на 2–3% год к году. В свою очередь, гендиректор онлайн-магазина «Морской продукт» Владислав Зверев считает, что по итогам года рост составит 4–5%.

Как пишет РБК, на данным момент оптовые цены на черную икру зависят от вида рыбы и варьируются от 40 до 200 тысяч рублей за килограмм. При этом килограмм икра белуги от производителя может стоить и более 200 тысяч.

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