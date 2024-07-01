Мужчина посчитал школьника украинским шпионом и едва не задушил его

В Забайкалье 19-летний мужчина напал на школьника, решив, что он украинский шпион. Снимая происходящее на телефон, нападавший начал душить мальчика, требуя признаться в шпионаже в пользу Украины, сообщает местное издание «Чита.ру».

О нападении журналистам издания сообщила местная жительница, она же прислала в редакцию видео инцидента. По ее словам, мальчика спасли случайные прохожие, которые вызвали полицейских, задержавших нападавшего на месте. На видео, снятом злоумышленником, он держит ребенка за горло, а тот хрипит от недостатка воздуха и «богом клянется», что он «за Россию».

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После того как сообщения о нападении распространились в СМИ, доклад о произошедшем потребовал от своих подчиненных глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

«Сообщается, что нападавший и ранее применял физическую силу к несовершеннолетним. Следственными органами СУ СК России по Забайкальскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка», — говорится в нем.

В свою очередь, в местной полиции сообщили, что решается вопрос об отправке нападавшего в специализированное медицинское учреждение, а пострадавшему назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить тяжесть причиненного вреда.

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