Lego выпустило набор деталей из лунной пыли

Компания Lego в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA) выпустила набор деталей своего знаменитого конструктора, сделанных из измельченного метеорита.

Как пояснили в ESA, таким образом предполагается испытать перспективную технологию строительства на Луне. Для этого предполагается использовать лунную пыль, из которой будут изготавливаться блоки для строительства зданий. Выгода такой технологии очевидна — вместо дорогостоящей доставки строительных материалов с Земли для строительства лунной базы можно будет использовать пыль, покрывающую практически всю поверхность спутника.

Для имитации лунной пыли, запасы которой на Земле крайне малы, ученые из ESA использовали измельченный метеорит, возрастом 4,5 миллиарда лет. Затем смесь, в которую вошла пыль метеорита, поместили в специальный 3D-принтер и изготовили детали конструктора.

«Космические кубики соединяются так же, как и обычные кубики Lego, но они немного грубее и доступны только в одном цвете — стильном космическом сером!» — говорится на сайте Европейского космического агентства.

Научный сотрудник ESA Эйдан Коули отметил, что работа с кубиками Lego была бы полезна для ученых: «Никто вел строительство на Луне, поэтому было здорово иметь возможность опробовать все виды конструкций и методов строительства с помощью наших космических кубиков».

Некоторые детали из лунной пыли смогут увидеть покупатели магазинов Lego по всему миру. Как заявили ESA, это поможет вдохновить будущие поколения исследователей космоса.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.