Украина начала использовать заключенных против России и объяснила отличия от вербовки в «Вагнер»

Вербовщики приходят в украинские тюрьмы и предлагают осужденным условно-досрочное освобождение (УДО) в обмен на подписание контракта и отправку на войну с Россией. В Украине официально легализована вербовка осужденных для участия в боевых действиях. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Журналисты побывали в сельской исправительной колонии в Днепропетровской области. Туда приехал армейский вербовщик — сержант батальона «Арей». На фотографиях из колонии видно, как военный стоит перед мужчинами-заключенными на улице и что-то рассказывает им.

Украинские официальные лица подчеркивают, что их программа по набору заключенных на войну отличается от вербовки заключенных ЧВК «Вагнер» в России. Наемники «Вагнера» отправляются на так называемые «мясные штурмы», когда как украинских заключенных освобождают из тюрьмы ради «интеграции в регулярные украинские передовые части».

Более трех тысяч украинских заключенных освобождены по УДО и уже отправлены в воинские части для подготовки. Это официальные данные, которые озвучила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая. Минюст считает, что еще как минимум 27 тысяч заключенных потенциально могут использоваться в войне против России. Всего в тюрьмах Украины сидят около 47 тысяч человек.

«Большая часть мотивации [заключенных] исходит от желания вернуться домой героями, а не от желания просто выйти из тюрьмы», — объясняет Высоцкая.

После освобождения из тюрьмы бывшие заключенные отправляются в специальные лагеря, где проходят базовую подготовку. Там их учат обращаться с оружием и объясняют основы ведения боевых действий. Один из бывших заключенных по имени Михаил рассказал, что ему сложно было привыкнуть к новому ритму жизни после тюрьмы. Особенно сложно давались физические нагрузки после месяцев бездействия в тюремной камере.

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации заключенных, которые были осуждены за нетяжкие преступления. Документ предусматривает освобождение осужденного при его добровольном желании подписать контракт и при одобрении суда. На войну нельзя мобилизовать осужденных, отбывающих сроки за изнасилование, убийство двух и более человек и преступления против нацбезопасности Украины.Западные журналисты утверждают, что Вооруженные силы Украины решились на вербовку заключенных из-за нехватки личного состава. В России начали вербовать заключенных на войну еще в 2022 году.

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