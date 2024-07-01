Белгород после обстрела остался без света 

В Белгороде наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии и водоснабжением, пишут местные и федеральные издания.

Так, РИА «Новости» со ссылкой «Белгородэнерго» сообщает, что в самом городе, а также в некоторых районах Белгородской области есть «временные перерывы подачи электроэнергии потребителям». В компании это объяснили «технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект».

Корреспондент агентства сообщил, что в Белгороде не работают светофоры, а также есть проблемы с интернетом. В свою очередь, энергетики, как сообщается, начали «переводить электроснабжение потребителей на резервные схемы».

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В то же время Mash, утверждает, что без электричества остались 90% Белгородской области. По данным телеграм-канала, полностью обесточенными оказались Белгород, Старый Оскол и Волоконовка. Mash сообщает, что это произошло «после одновременной атаки украинских беспилотников и взрывов нескольких СВУ на подстанциях».

Из-за отсутствия света в некоторых районах не работает система оповещения об обстрелах, передает ТАСС. «Сейчас дополнительно будем ставить машины с громкоговорителями. В период объявления ракетной опасности автомобили будут эту информацию доносить до жителей», — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства.

Как пишет местный телеграм-канал «Пепел», жителям Белгорода начали приходить сообщения, в которых говорится, что подача электричества возобновится только к 19 часам 1 июля.

Также, как пишет РБК, в Белгороде и некоторых районах области наблюдаются проблемы с водоснабжением. По данным издания, местный «Водоканал» начал использовать генераторы для подачи и отведения воды.

Утром 1 июля Минобороны России отчиталось об отражении очередной атаки украинских беспилотников. Так, в ведомстве сообщили о 36 сбитых дронах, девять из которых были поражены в небе над Белгородской областью.

В свою очередь, местный губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в VK написал, что за минувшие сутки Белгородскую область атаковали 40 беспилотников, а также десять раз обстреляли. В результате, по его словам, погибла четырехлетняя девочка, а еще семь человек получили ранения.

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