СМИ узнали о дискриминации и расизме на форуме в Давосе

Сотрудники Всемирного экономического форума в Давосе рассказали о дискриминации женщин и темнокожих, а также о домогательствах со стороны руководства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В материале говорится, что не менее шести сотрудниц столкнулись с давлением, в том числе увольнениями, из-за беременности и после возвращения из декретного отпуска. Другие шесть сотрудниц сообщили о домогательствах со стороны старших менеджеров, некоторые из которых по-прежнему работают. Сотрудницы также рассказали о домогательствах в том числе со стороны высокопоставленных гостей форума. По словам сотрудников, подобное поведение позволял себе в том числе основатель и глава форума Клаус Шваб.

Темнокожие сотрудники также сообщили, что менеджеры по отношению к ним использовали слово на букву «н». Кроме того, они пожаловались на отсутствие карьерного роста.

Представитель форума Янн Цопф заявил, что материал WSJ «неверно описывает организацию, культуру и коллег» форума, в том числе его основателя. Он также отметил, что ВЭФ нетерпимо относится к домогательствам и дискриминации и что организация расследует подобные случаи. При этом WSJ отказали в интервью со Швабом.

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Шваб в мае сообщил, что в начале 2025 года покинет пост исполнительного председателя ВЭФ. В организации объяснили это «плановым переходом от модели управления, где главенствует основатель, к модели, где всю исполнительную ответственность принимают на себя президент и совет управляющих». Однако он по-прежнему будет занимать должность неисполнительного председателя совета попечителей.

Об уходе Шваба с должности стало известно после того, как он связался с WSJ и его издателем Dow Jones по поводу статьи, выразив обеспокоенность готовящейся публикацией.

86-летний Шваб основал экономический форум в Давосе в 1971 году и с тех пор является его бессменным руководителем.

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