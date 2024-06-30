Китайский аналог ракеты Маска разбился при испытаниях

Китайская компания Tianbing Technology, которая входит в предприятие Space Pioneer, сообщила, что первая ступень разрабатываемой ею ракеты «Тянтьлун-3» оторвалась от стартовой площадки во время испытаний. Об этом пишет Reuters.

Инцидент произошел из-за структурного разрушения. Оторвавшаяся часть упала в районе города Гуньи в центральном Китае. Агентство отмечает, что части ступени ракеты оказались разбросаны в «безопасной зоне», но вызвали локальный пожар. Сообщений о жертвах и пострадавших в результате произошедшего нет.

Двухступенчатую ракету Tianlong-3 разрабатывает компания Space Pioneer. Предприятие относят к частным производителям ракет, растущим в течение последних пяти лет. В Space Pioneer отмечают, что характеристики Tianlong-3 сопоставимы с характеристиками ракеты-носителя Falcon 9, которую производит компания SpaceX Илона Маска.

Китайские частные компании стали работать в космическом секторе в 2014 году, отмечает Reuters. Именно тогда государство разрешило частные инвестиции в эту отрасль. Многие предприятия стали создавать спутники, в том время как Space Pioneer сосредоточилась на производстве ракет.

В начале июня китайский лунный зонд «Чанъэ-6» успешно взлетел с обратной стороны Луны по направлению к Земле. До этого года космические аппараты не садились на обратную сторону Луны. Однако в 2024 году до «Чанъэ-6» там прилунился японский зонд SLIM, а затем — аппарат американской компании Intuitive Machines «Одиссей», который вывела в космос ракета-носитель Falcon 9 SpaceX.

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