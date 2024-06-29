Microsoft сообщила о взломе переписки связанными с Россией хакерами

Корпорация Microsoft сообщила более чем 12 государственным агентствам и государственным университетам в Техасе, что связанные с Россией хакеры получили доступ к их переписке с компанией. Об этом пишет Bloomberg.

Злоумышленники смогли получить доступ к перепискам при взломе Microsoft, раскрытого в январе. В результате произошедшего хакеры получили доступ к электронным письмам некоторых руководителей компании, сообщил Bloomberg источник, знакомый с вопросом.

Microsoft обвинила в атаке хакерскую группу Midnight Blizzard, связанную с российскими спецслужбами. Ее также называют APT 29 и Cozy Bear.

Представитель техасского агентства по кибербезопасности Стив Пир признал факт получения хакерами доступа к перепискам госструктур и Miscrosoft, но заявил, что пока речь идет об обычных административных письмах. По словам представительницы техасского агентства Кимберли Хаббард, письма, к которым хакеры получили доступ, касались в основном техподдержки.

Microsoft, в свою очередь, отказалась сообщить, каким именно своим клиентам она разослала уведомления об атаке. «Мы продолжим координировать, поддерживать и помогать нашим клиентам в принятии мер по смягчению последствий», — заявил представитель компании.

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Microsoft в январе объявила, что хакеры получили доступ к переписке ее высокопоставленных руководителей. Злоумышленники использовали ее, чтобы попытаться взломать переписки клиентов корпорации, в том числе правительственных учреждений. На этой неделе компания сообщила дополнительно сообщила своим клиентам, что хакеры получили доступ к их электронной почте, и начала предоставлять ранее уведомленным об этом клиентам подробную информацию о том, что было похищено.

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