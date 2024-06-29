В России предложили создать интернет-суды

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Елена Авакян предложила создать в России суды, которые онлайн будут рассматривать споры, связанные со сделками в интернете. Об этом пишет «Интерфакс».

«Вполне логично, что судебные споры, связанные со сделками в интернете, должны рассматриваться судом в интернете. Идея создания интернет-судов, она в данном случае вполне обоснована», — сказала она агентству во время Петербургского международного юридического форума.

Авакян отметила, что в Китае уже есть полноценные интернет-суды, которые занимаются рассмотрением споров, связанных со сделками, совершенными онлайн.

«Они взаимодействуют со сторонами только в интернете, выносят решения исключительно по действиям, так или иначе связанным с сетью интернет. И на сегодняшний день эти суды рассматривают уже десятки миллионов дел в год. Поэтому, возможно, сама структура судебной системы со временем изменится, и такие специализированные суды появятся в рамках нашей судебной системы», — считает вице-президент ФПА.

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По словам Авакян, создание подобных судов, у которых не будет представительств, позволит избежать споров о подсудности. Например, интернет-магазин, который работает исключительно онлайн, в случае возникновения судебных тяжб может оказаться в самых отдаленных местах России. А исполнять решения суда, в частности, выплачивать штраф, стороны смогут там, где они находятся фактически, или же по месту регистрации.

«И выделение для этих споров специального суда было бы правильным решением для целей снижения нагрузки, которая пока что с каждым годом только растет», — добавила вице-президент ФПА.

Председатель Совета судей Виктор Момотов в апреле заявил, что в России не хватает более четырех тысяч федеральных судей. По его словам, из-за этого работа фактически распределяется на действующих судей, что негативно сказывается на нагрузке.

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