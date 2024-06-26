В Россию ввезли роскошный самолет для миллиардера под санкциями

В Россию в обход санкций ввезли суперэлитный самолет, предполагаемым владельцем которого является российский миллиардер, находящийся под санкциями США и Великобритании. Об этом пишет газета The Moscow Times, ссылаясь на собственные источники на рынке бизнес-авиации.

По данным издания, речь идет о новом бизнес-джете Airbus A320neo, стоимость которого составлет более 115 миллионов долларов. Его предполагаемым владельцем, как пишет газета, является один из основателей компании «Киевская площадь» Зарах Илиев. По словам собеседников издания, Илиев купил новый самолет на замену Airbus A318CJ, которым он пользовался до сих пор.

Как пишет газета, новый самолет был выпущен в 2019 году. Затем в течение года его красили и оснащали vip-интерьером в Базеле. После этого борт несколько раз сменил номер и страну приписки, а затем оказался в России, получив местную регистрацию и номер RA-73889.

По данным издания, он стал первым в стране бизнес-джетом ACJ из семейства NEO. Этот борт представляет собой улучшенную версию самолетов семейства Airbus A320. Дальность его полета — более 11 тысяч километров. Самолет способен находиться в воздухе до 13 часов с 25 пассажирами на борту. Во всем мире насчитывается всего десять таких бизнес-джетов, отмечает Moscow Times.

21 июня The Insider написал, что фирма связанная с пасынком российского миллиардера Алишера Усманова Антоном Винером, ввезла в Россию яхту Zoe стоимостью четыре миллиона долларов. По данным издания, она могла предназначаться его матери, бывшей жене Усманова и известному в прошлом тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер.

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