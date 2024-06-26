В России обсуждают запрет продажи iPhone

В России необходимо запретить продажу смартфонов Apple в случае, если компания не обеспечит возможность установки на них приложений через российский магазин приложений RuStore. С такой инициативой, как передает РИА «Новости», выступил сенатор, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

«На мой взгляд, в случае, если установка будет невозможна, то продажу таких устройств необходимо ограничить. Сейчас на устройствах с OC Android есть возможность установки отечественного магазина, но на устройствах Apple такая возможность отсутствует. В этой связи считаю, что зарубежная компания должна будет следовать требованиям закона, в противном случае необходимо будет ограничивать продажу устройств компании Apple», — сказал сенатор.

Как отмечают РИА «Новости», Шейкин является одним из авторов законопроекта о запрете дискриминации приложений российских разработчиков в иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play. Авторы документа предложили сделать обязательной на всех смартфонах, продаваемых в России, возможность установки из единого российского магазина приложений, а также проведение через него необходимых платежей.

Компания Apple объявила о своем уходе из России вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Спустя два года компания также прекратила гарантийное обслуживание своих гаджетов, проданных в России до ухода Apple из страны. В начале мая 2024 года участники рынка сообщили, что в России больше не осталось оригинальных комплектующих Apple.

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