Ученые создали робота с лицом из человеческой кожи

Ученые из Токийского университета создали кожу, идентичную человеческой, и покрыли ею лицо робота. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell Reports Physical Science.

Согласно исследованию, искусственную кожу вырастили в лаборатории на основе человеческих клеток. Как отмечают ученые, она не только напоминает человеческую кожу текстурой, но и может восстанавливаться при повреждениях.

Прикрепить ее к роботу оказалось непросто. В качестве сцепления ученым пришлось использовать гель, содержащий коллаген. Исследователи сделали на лице робота несколько проколов, нанесли гель, а затем прикрепили слой искусственной кожи.

Естественная гибкость кожи и прочный метод сцепления означают, что она сможет двигаться вместе с механическими компонентами робота, не разрываясь и не отслаиваясь, отметил ведущий исследователь и профессор Шоджи Такеучи. Теперь перед учеными стоит еще одна задача — создать выражения лица, похожие на человеческое, говорит он.

По словам ученых, пройдут еще годы испытаний, прежде чем такая технология станет общеупотребимой.

Помимо прочего, создание этого робота может привести к полезным открытиям в сфере косметологии, пишет NewScientist. Ученые предположили, что с помощью улыбки, которую воссоздает искусственная кожа, можно проследить процесс образования мимических морщин.

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