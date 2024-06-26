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Тульские школьники делают «заряжайки» для автоматов российским военным

21:47 • 26.06.2024

В Тульской области учащихся одной из школ привлекли к изготовлению устройств для скоростной зарядки автоматов Калашникова, которые потом отправят российским военным. На это обратил внимание телеграм-канал «Говорит НеМосква». Речь идет о «Гурьевском Центре образования имени С.К. Иванчикова».

По словам директора общеобразовательного учреждения Татьяны Коноваловой, с просьбой изготовить для бойцов «заряжайку» к ней обратился один из бывших выпускников — участник войны в Украине. После чего учитель ОБЖ Константин Щербаков разработал 3D-модель устройства, а зампред областной Думы от партии ЛДПР Александр Балберов закупил для школы необходимые расходники.

«Не мог не поддержать патриотическую инициативу детей и преподавателей Гурьевской школы поселка Метростроевский. Ребята вместе с педагогами изготавливают на 3D-принтерах приспособления для скоростной зарядки автоматов. Инициатива народная. Очень радует, что дети по зову сердца помогают нашим бойцам и приближают победу», — отметил он.

По словам Коноваловой, все изготовленные детьми устройства администрация школы отправит на войну в Украине. 

В апреле 2024 года СМИ писали об похожей инициативе — с ней выступила одна из школ Татарстана. Тогда школьников учебного заведения заставили изготавливать обереги и костыли для российских военных. По словам одной из учительниц, костыли изготавливали старшеклассники, а дети помладше — выжигали на них фразу «Заинск с вами». Функция создания оберегов была возложена на девочек. 

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