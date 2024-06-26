Сообщение о новой перестрелке в Махачкале оказалось неудачной шуткой

В Махачкале задержали мужчину, из-за неудачной шутки которого силовики накануне оцепили Университетскую набережную города. Об этом сообщили телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza.

Они опубликовали видео с задержанным, которое накануне появилось в близких к силовикам дагестанских телеграм-каналах. На кадрах мужчина, чье имя не называется, рассказывает, что выходя из машины «в шуточной форме» прокомментировал «какое-то видео», сказав, что что «сейчас опасное время выходить», и «всякое происходит короче».

По его словам, сидевшие неподалеку от этого места на скамейке девушки его «не так поняли и не так донесли». «Честно, первый и последний раз в жизни. Не шутите так, пацаны, или кто бы там не было. Моя шутка меня привела сюда», — резюмирует мужчина.

В свою очередь, одна из девушек, о которых идет речь, рассказала местным СМИ, что сидела с подругами в кофейне, когда рядом остановилась машина. По ее словам, из нее вышли трое незнакомых мужчин, один из которых якобы сказал: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!»

После этого девушки покинули это место, сообщив о произошедшем в полицию. Вскоре силовики прибыли на место, оцепили район, а позже задержали 27-летнего автора неудачной шутки.

25 июня в телеграм-каналах распространилась информация о новой перестрелке в Махачкале. Сообщалось о введении в городе плана «Перехват» и проводимой силовиками «спецоперации».

Позже МВД Дагестана опровергло эту информацию. «На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Все спокойно. Команда — отбой», — говорилось в сообщении ведомства.

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