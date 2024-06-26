В России задумались о признании некоторых эмодзи экстремистскими

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России и глава АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) предложила признать некоторые эмодзи экстремистским контентом. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Мы в рамках “Белого интернета” инициировали обсуждение вопроса регулирования права эмодзи <...> На сегодня ни у кого нет сомнений, что перепост общественно опасен. Но с эмодзи такая же ведь история», — заявила Сидоренко во время своего выступления.

Чиновница добавила, что лишь озвучила предложение. По ее словам, подготовка к принятию соответствующего закона пока не ведется. Сидоренко пояснила, что речь идет не о реакциях на посты в соцсетях в виде лайков и дизлайков, а именно о «картинках, которые могут носить радикальный характер».

Сидоренко считает, что за использование подобных эмодзи нужно привлекать к ответственности. По каким критериям эмодзи будут проверять на потенциальный экстремизм, чиновница не уточнила.

Сидоренко отметила, что ее идея была основана на аналогичном опыте в Беларуси. В июле 2022 года суд Центрального района Минска впервые признал экстремистскими стикерпаки в телеграме.

За отправку стикеров под названиями Luka и Sasha 3%, в которых использовались изображения Александра Лукашенко, а также упоминались выборы и протесты, беларусов могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа или ареста до 15 суток. До этого в Беларуси признали экстремистским хештег в инстаграме #свободнаябеларусь.

Как пишет ТАСС, помимо идеи признать некоторые эмодзи экстремистскими, Сидоренко также предложила ввести уголовную ответственность за кибербуллинг и пропаганду антиобщественного поведения в интернете.

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