СМИ: Переговоры Москвы и Киева сорвались из-за совета Запада

Переговоры о мире между Россией и Украиной, которые проходили весной 2022 года в Стамбуле, сорвались, в частности, из-за совета западных союзников прекратить обсуждение с Москвой «эфемерных гарантий». Об этом пишет Time, ссылаясь на слова главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде и члена комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давида Арахамии, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах.

«Они фактически посоветовали нам не заниматься эфемерными гарантиями безопасности», — сказал Арахамия. Он пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский был готов отказаться от части территорий и вступления в НАТО в обмен на мир. А Кремль был готов рассмотреть эти условия. Но США и Европа отказались дать какие-либо обещания остановить вторжение России в будущем.

Кроем того, на срыв переговоров также повлияли действия российских военных в пригороде Киева и в Буче. Еще одной причиной для сворачивания диалога стали победы украинской армии в первый год полномасштабного вторжения. Тогда ВСУ удалось выдавить российские войска примерно с половины захваченных ими территорий.

В середине июня газета The New York Times опубликовала, как утверждается, три варианта проекта мирного договора между Россией и Украиной, которые составили в результате переговоров с февраля по апрель 2022 года, но так и не подписали.

В них Москва требовала от Киева признать, что аннексированный Крым — это российская территория. Как сообщалось тогда, в качестве гарантов безопасности Украины должны были выступить Великобритания, Китай, США, Франция и Россия. Документ запрещал Киеву проводить совместные военные учения со странами-гарантами, а они, в свою очередь, обязывались не вводить войска на территорию Украины, а также не вмешиваться в ее внутренние дела.

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