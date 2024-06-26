Нефтегазовые доходы России растут на фоне войны 

В июне российские доходы от продажи нефти и газа вырастут более чем на 50% в годовом исчислении, пишет Reuters, ссылаясь на собственные подсчеты.

По данным агентства, в июне 2023 года нефтегазовые доходы России составили 529 миллиардов рублей, а в июне этого года они превысят 800 миллиардов. При этом в мае 2024 года доходы составили 794 миллиарда рублей.

По оценкам российского Минфина, доходы от торговли нефтью и газом в 2024 году составят около 11,5 триллиона рублей. Это на четверть больше, чем в 2023 году — 8,8 триллиона и сравнимо с показателями 2022 года.

В первом квартале текущего года нефтегазовые доходы также росли. С января по апрель отрасль получила 4,1 триллиона рублей. По сравнению с тем же периодом предыдущего года они выросли на 82%. В Минфине это объяснили ростом цен на российскую нефть и изменениями в законодательстве об акцизах на нефтяное сырье.

Страны Запада наложили санкции на торговлю российской нефтью, ее нельзя продавать выше 60 долларов за баррель. При этом потолки цен для нефтепродуктов составили 100 долларов для дизеля и 45 — для мазута. В качестве симметричного ответа Владимир Путин запретил поставлять российскую нефть и нефтепродукты если в контрактах «предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

В конце марта 2024 года газета Financial Times сообщила, что Россия начала поставлять нефть в Северную Корею вопреки санкциям Организации Объединенных Наций. По данным издания, это произошло после того, как КНДР в конце лета прошлого года начала отправлять в Россию тысячи контейнеров с боеприпасами, которые используются на войне в Украине.

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