Первый в мире налог на выбрасываемые скотом парниковые газы появится в Дании

С 2030 года датских фермеров обяжут платить налог на парниковые газы, которые выбрасывает скот. Они загрязняют атмосферу и приводят к повышению температуры на Земле. Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждает издание, перед принятием такого решения датские фермеры, представители промышленной отрасли, политики и экологические группы вели напряженные переговоры на протяжении нескольких месяцев. Теперь документ должен пройти через голосование парламента.

Ожидается, что соглашение позволит сократить выбросы углекислого газа на 1,8 миллиона тонн в год. Согласно документу, с 2030 года за тонну загрязняющих газов фермеры должны платить 120 датских крон — чуть менее 17 евро. К 2035 году сумма налога увеличится до 300 крон — 40 евро.

The Guardian отмечает, что по мнению правительства, доходы от налога должны быть объединены в фонд для поддержки «экологического перехода» в животноводческой отрасли в течение как минимум двух лет после вступления налога в силу.

Ожидается, что в фонд поступит около 40 миллиардов крон — около пяти миллиардов долларов. Организация займется защитой природы, восстановлением разрушенных экосистем и созданием лесов и водно-болотных угодий.

Издание подчеркивает, что вводимый налог будет ниже уровня издержек от выброса парниковых газов животными, однако он все же поможет стимулировать переход к более чистым методам ведения сельского хозяйства. Согласно европейским квотам на выбросы, цена за выброс тонны углекислого газа колебалась от 50 до 100 евро в течение последних трех лет.

«Решения, необходимые для значительного сокращения воздействия сельского хозяйства на климат, уже существуют, но финансовые стимулы, такие как датский налог, могут помочь их масштабной реализации», — отметил профессор Марк Хауден, директор Института проблем климата, энергетики и стихийных бедствий Австралийского национального университета.

Министр финансов Дании Николай Ваммен считает, что введение налога — необходимая инвестиция в будущее страны. The Guardian отмечает, что крупный рогатый скот выделяют огромное количества метана при переваривании пищи. Он нагревает планету в 80 раз быстрее углекислого газа.

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