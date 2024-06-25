«Яндекс» передал властям рекордное число данных россиян

К концу 2023 года «Яндекс» удовлетворил почти 55 тысяч запросов от российских властей на раскрытие личных данных пользователей. На это обратила внимание «Верстка».

Число удовлетворенных запросов от властей составляет почти 80% от всех обращений, поступивших в компанию в течении года. Это рекорд по сравнению с 2022 годом, когда количество подобных запросов было как минимум на треть меньше.

Как пишет издание, больше всего российские власти интересуются теми россиянами, кто активно пользуется сервисами такси. В первой половине 2023 года такие данные о клиентах у перевозчиков запрашивали почти 20 тысяч раз.

Во второй половине года самой популярной по числу запросов у властей стала категория «Райдтех», которая объединяет такси, доставку, самокаты и каршеринг. На предоставление данных пользователей «Райдтеха» власти направили в «Яндекс» 22918 запросов.

Также в 2023 году российские власти активно интересовались личными данными владельцев почты на «Яндексе» — на предоставление информации о держателях почтовых ящиков было подано 11740 запросов.

Кроме того, как отмечает издание, «Яндекс» получил рекордное число заявлений по закону «о праве на забвение». Этот закон обязывает поисковые системы удалять из выдачи ссылки на информацию, которую заявители считают незаконной, недостоверной или утратившей актуальность. Компания в 2023 году получила 24 979 таких заявок — на 27% больше чем в прошлом. При этом, удовлетворил «Яндекс» только 11157 из них.

Ранее стало известно, что ФСБ получит круглосуточный доступ к данным сервиса такси «Яндекса» и сможет отслеживать поездки пользователей не только в России, но и за ее пределами. В пресс-службе компании это отрицают.

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