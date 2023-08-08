Данные клиентов зарубежных сервисов такси «Яндекса» хранятся в России. ФСБ получит к ним доступ — «Медуза» 

Данные сервиса такси «Яндекса» хранятся только в российских дата-центрах. Это также касается информации о поездках за пределами страны, выяснила «Медуза». С 1 сентября ФСБ получит круглосуточный доступ к этим данным.

Всего, как пишет РБК, у «Яндекса» есть три дата-центра — в Московской, Рязанской и Владимирской областях. Еще один строится в Калуге. Однако до начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года, по данным «Медузы», часть этой информации хранилась в дата-центре «Яндекса» в городе Мянтсяля в Финляндии. В этой стране сервис такси работает под брендом Yango.

Офис омбудсмена по защите данных (DPA) Финляндии выпустил срочное распоряжение, в котором временно запретил передачу любых персональных данных зарубежных клиентов сервиса в Россию. Этот запрет будет действовать с 1 сентября до 30 ноября 2023 года.

«Информация, собираемая в приложении такси Yango, может включать, например, информацию о местоположении клиента и адрес поездки на такси. DPA Финляндии считает, что Yango не может защищать персональные данные, как того требует законодательство ЕС, после законодательной реформы в России», — говорится в распоряжении.

В переписке сотрудников «Яндекса» с менеджментом, которая оказалась в распоряжении «Медузы», говорится, что «нет никакого ни физического, ни логического разделения [на международную и российскую части]» компании.

Кроме Финляндии такси от «Яндекса» также работает в более чем двадцати странах мира. В том числе в Израиле, Норвегии, Финляндии, Беларуси, Казахстане, Грузии и Армении.

«В массиве есть данные по такси в Кыргызстане, Казахстане, Армении, Грузии и прочих точках, куда россияне уезжали после начала войны. Это угроза, я бы сказал, более значимая, чем доступ к данным по Финляндии, Норвегии и Алжиру», — отметил бывший директор по технологиям «Яндекса» Григорий Бакунов.

Так, Грузия неоднократно отказывалась впускать в страну независимых российских журналистов и оппозиционно настроенных граждан. А Кыргызстан, например, депортировал антивоенного активиста Алексея Рожкова, которого в России объявили в федеральный розыск. Там также задержали и отправили в СИЗО активистов Алену Крылову и Льва Скорякина.

С 1 сентября ФСБ получит круглосуточный удаленный доступ к базам данных агрегаторов такси, которые включили в реестр организаторов распространения информации. Соответствующее постановление в начале июля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Те сервисы, которые не попали в реестр, должны будут предоставлять информацию по требованию спецслужбы в течение трех-десяти рабочих дней с момента запроса. «Медуза» уточняет, что на данный момент из российских агрегаторов такси в этот реестр попал только «Яндекс Go».

Таким образом с 1 сентября ФСБ получит неограниченный доступ к таким данным как: IP-адрес, идентификатор устройства, модель телефона и используемая операционная система, сведения о браузере или мобильном приложении. Кроме того, силовикам будут известны имя, телефонный номер, электронный адрес, банковская информация, комментарии, а также адреса поездок пользователей «Яндекса».

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