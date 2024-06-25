Сжегшие подозреваемого бывшие полицейские уехали из колонии на войну

Двое бывших полицейских, осужденных за сожжение заживо задержанного, вышли из колонии и отправились на фронт в Украину. Об этом пишет «Сибирский экспресс», ссылаясь Сергея Конвиза, который представляет интересы родных убитого.

Речь идет о бывшем начальнике уголовного розыска города Кызыла и экс-заместителе начальника управления МВД по Туве Орлане Сарыг-Донгаке, а также бывшем полицейском Алиме Кендене.

В 2008 году Сарыг-Донгак задержал некоего Алишера Махмутова и стал допрашивать его о нераскрытых кражах. Спустя какое-то время вместе с оперативниками Русланом Монгушем, Алашем Ондаром и Алимом Кенденом он отвез Махмутова на один из пустырей Кызыла.

Там полицейские усадили задержанного в яму, поставили его на колени и, как говорилось позже в приговоре по этому делу, потребовали «извинений за высказанные угрозы». Затем Сарыг-Донгак стал избивать Махмутова, а после облил его бензином и поджег.

«Тело и голова Махмутова моментально загорелись. Махмутов, испытывая невыносимую боль, стал громко кричать, кувыркался на земле, пытаясь погасить огонь и спасти себя, однако, ему это не удавалось. Кенден, увидев, что в результате действий Сарыг-Донгака, причинявших ему особые страдания и мучения, Махмутов горит заживо и, желая поскорее прекратить его мучения и страдания, из чувства сострадания к последнему решил лишить его жизни <…> взял из машины молоток, подбежал к лежащему на земле и горевшему заживо Махмутову и умышленно нанес тому множественные удары бойком в область головы», — говорилось в приговоре суда.

Дело об убийстве Махмутова приостановили в 2009 году, но в 2020 возобновили и позже суд приговорил Сарыг-Донгака и Кендена к 18 и 14 годам в колонии строгого режима соответственно.

Как отметил представитель родных убитого, на войну из колонии бывшие полицейские отправились, так и не выплатив назначенных судом компенсаций семье Махмутова. Так Сарыг-Донгак должен был выплатить миллион рублей, а Кенден -— 500 тысяч.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.