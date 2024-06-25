Считавшийся реинкарнацией Будды мужчина оказался педофилом

В Непале суд признал виновным в сексуализированном насилии над детьми 33-летнего Рама Бахадура Бамджона, которого тысячи людей считали реинкарнацией Будды. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на секретаря окружного суда Сарлахи Садана Адхикари.

Тот не раскрыл деталей дела, но сообщил, что приговор Бамджону будет вынесен 1 июля. Согласно действующему непальскому законодательству, ему грозит 14 лет лишения свободы. В свою очередь, адвокат Бамджона Дилип Кумар Джа заявил, что против его клиента нет никаких доказательств, а нынешний вердикт его подзащитный будет обжаловать в суде более высокой инстанции.

Как напоминает издание, Бамджон, прозванный «мальчиком Буддой», стал популярен в 2005 году, будучи еще подростком. Тогда более 100 тысяч верующих посетили место медитаций Бамджона в лесу на юго-востоке Непала. Его последователи утверждали, что «мальчик Будда» способен медитировать по несколько дней подряд без еды, воды и сна.

Непальские силовики арестовали Бамджона в январе 2024 года. Как сообщили тогда представители Центрального бюро расследований (ЦИБ) полиции Непала, «мальчика Будду» задержали в доме на окраине Катманду, где он скрывался после того, как власти выдали ордер на его арест. По словам полицейских, при задержании Бамджон пытался сбежать, выпрыгнув из окна дома.

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