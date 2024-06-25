Первая в России трансгендерная женщина-политик заявила об обратном переходе из-за угроз

Бывшая глава алтайского отделения «Гражданской инициативы» и первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алешина рассказала «Новой газете. Балтия», что сделала обратный переход из-за угроз отправки в психиатрическую лечебницу.

При этом, как отмечает Алешина, она так и не сменила гендерный маркер в документах. «По инсайдерской информации российские власти хотят закрыть меня в психиатрическую больницу, хотя я отдаю отчет всем своим действиям. Из-за этого стресса и пошли посты у меня в телеграм-канале в мае и июне. Еще с зимы у меня был жесточайший стресс», — рассказала Юлия.

Алешина отметила, что обращалась за помощью к РПЦ. «Я думала, меня там примут, обнимут и вообще помогут. Но, к сожалению, меня отвергли <...> Посетив храм, я хочу сказать, что отношение ко мне было, мягко говоря, плохое, грубо говоря, отвратительное», — добавила Алешина.

В своем телеграм-канале Алешина также сообщила, что обратилась в Верховный суд и попросила разъяснить, может ли она дальше оставаться в России и не быть признанной экстремисткой. Верховный суд отказался давать разъяснения.

Алешина совершила трансгендерный переход в 2020 году и получила документы на имя Юлия. В октябре 2022 года она заявила об уходе из политики в связи с запретом в России «пропаганды ЛГБТ».

В мае этого года Алешина рассказала, что совершила обратный переход. Тогда она изменила имя в своем телеграм-канале на «Алешин», а в качестве аватарки установила фотографию, сделанную до трансгендерного перехода.

Кроме того, Алешина извинилась перед «всем русским народом» и написала, что, «долбилась не в ту дверь, как Филипп Киркоров». Информационное агентство «Банкфакс» утверждало, что Алешина не намерена больше заниматься политикой. Издание писало, что она хочет получить церковное образование и стать священнослужителем.

Сейчас ее телеграм-канал называется «Юлия Алешина» с ее фотографией после перехода.

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