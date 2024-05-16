Совершивший трансгендерный переход российский политик объявил об обратном переходе

Бывший глава отделения партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае Роман Алешин заявил, что совершит обратный трансгендерный переход. Об этом говорится в телеграм-канале политика.

Алешина называли «первой в России трансгендерной женщиной-политиком». В своем канале он написал: «До Радоницы у меня были душевные терзания, все-таки переходить из одного психологического пола в другой — это сложно. На Радоницу я перебрал старые альбомы своих предков, помолился за них, и это помогло мне укорениться в мысли, что я — парень. Я, как Филипп Киркоров, понял, что долбился не в ту дверь. Я — патриот своей страны, поэтому живу в России. Я прошу прощения у всего российского народа!»

Название канала было изменено 15 мая на «Алешин», на аватарке появилась фотография, сделанная политиком до трансгендерного перехода.

Информационное агентство «Банкфакс» со ссылкой на Алешина утверждает, что в начале 2024 года политик покинул партию «Гражданская инициатива», поскольку «разочаровался в либеральной идеологии». По данным агентства, Алешин не намерен возвращаться в политику. Вместо этого он хочет получить церковное образование и стать священнослужителем.

В октябре 2022 года, до обратного перехода, Алешин в своем телеграм-канале заявил об уходе из политики из-за принятия Госдумой закона о запрете «пропаганды ЛГБТ». «Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной», — говорилось в телеграм-канале.

В сентябре 2023 года Алешин дал интервью изданию the Washington Post, в котором утверждал, что планировал баллотироваться на пост губернатора Алтайского края, пока в России не приняли закон о запрете «пропаганды ЛГБТ».

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