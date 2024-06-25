Для России написали новую Конституцию

Ученые Григорий Юдин, Евгений Рощин и Артемий Магун написали для России новую Конституцию. Ее проект опубликован на сайте Института глобального восстановления. Все трое авторов — сотрудники института.

В проекте Конституции предлагается переименовать Россию в Союз республик России. Государственным языком, согласно документу, признается русский, однако каждая республика должна иметь право установить дополнительный государственный язык.

Документ запрещает избираться и занимать должности в органах власти тем, у кого есть «иные гражданства». Такие назначения должны проводиться посредством жеребьевки и выборов, которые могут проходить только с использованием бумажных бюллетеней.

«Проведение выборов на дому, на природе, в электронном виде и в ином виде, нежели вышеуказанный, запрещено», — говорится в документе.

Согласно новой Конституции, в Союзе республик России должна быть установлена республиканская форма правления, а также соблюдаться «фундаментальные свободы граждан: свобода слова, свобода собраний, в том числе мирных протестных демонстраций, и свобода вероисповедания».

Также авторы предлагают создать Федеральный комитет по делам СМИ, который должен следить «за принципами сбалансированного представительства политических интересов, добросовестного и беспристрастного освещения событий и процессов в средствах массовой информации». Орган имеет право в частности участвовать в назначении руководителей СМИ и принимать решение о приостановке лицензии СМИ до решения суда.

Кроме того, авторы документа предложили сделать всех судей несменяемыми и неприкосновенными. «Полномочия судей всех уровней прекращаются только в трех случаях: при достижении возраста 80 лет, в случае добровольной отставки и в результате импичмента», — говорится в документе.

При этом авторы Конституции оставляют право ее пересмотра «в любой момент по инициативе любого из ее учредителей — любой из Республик или народа Союза».

Еще один орган, который предлагают создать авторы документа — Совет эфоров. В него должны войти пять «высокоавторитетных граждан», которые получили международное признание. Среди их полномочий — проведение референдума по отстранению президента или председателя правительства от должности, если те пытаются узурпировать власть.

Предложенный проект Конституции прокомментировали несколько политологов, в частности Илья Матвеев назвал документ гибридом афинской демократии и римской республики.

Юрист Михаил Беньяш заявил, что в документе «перемешаны кони, люди, акцизы на табак, республиканские суды и… “Совет эфоров”. В то же время, по его словам, авторы забыли о некоторых базовых правах человека.

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