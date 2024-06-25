На китайскую деревню упали токсичные обломки космической ракеты

Жители деревни на юго-западе Китая были вынуждены бежать из своих домов из-за падения обломков космической ракеты с остатками токсичного топлива. Об этом сообщает телеканал CNN, который опубликовал снятое очевидцами видео.

На кадрах видно, как обломки ракеты падают с неба, оставляя за собой ярко-желтый след. Предположительно, это была ракета-носитель Long March 2C, запущенная 22 июня с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань.

Как сообщалось, она вывела на орбиту спутник, разработанный Китаем и Францией для изучения самого взрыва звезд, известного как гамма-всплески. Запустившая спутник Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий назвала старт ракеты «полным успехом».

Как удалось установить CNN, видео с падением цилиндрического фрагмента ракеты, распространявшего ярко-желтый дым, было снято в деревне Сяньцяо, которая расположена в провинции Гуйчжоу, граничащей с провинцией Сычуань, где находится космодром.

Как отмечает телеканал, вскоре после падения обломков в китайских соцсетях появилось множество роликов, снятых очевидцами, однако большая часть из них вскоре была удалена. В свою очередь, местные власти вскоре после того, как об инциденте стало известно, пообещали провести работы по сбору обломков ракеты. Впрочем, и это сообщение также позже было удалено. В нем говорилось, что местным жителям рекомендовано не приближаться к упавшим фрагментам ракеты, а также говорилось, что их строго запрещено фотографировать.

По словам эксперта по ракетам и старшего научного сотрудника Стокгольмского международного института исследования проблем мира Маркуса Шиллера, упавшие обломки, вероятно, являются ускорителем первой ступени ракеты Long March 2C, в которой используется чрезвычайно токсичное и канцерогенное жидкое топливо «Каждому живому существу, которое вдохнет эту штуку, в ближайшем будущем придется нелегко», — добавил он.

Обломки китайских ракет и раньше падали на населенные пункты, отмечает CNN. Так, в декабре 2023 года китайские государственные СМИ сообщили о повреждении упавшими фрагментами ракеты-носителя двух домов на юге провинции Хунань. А в 2002 году в результате падения обломков пострадал мальчик, живший в деревне в провинции Шэньси.

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