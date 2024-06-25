Генпрокуратура хочет отобрать у известных бизнесменов участки в Барвихе

Генеральная прокуратура добивается возвращения в собственность государства земель санатория «Барвиха», которые, по мнению ведомства, были незаконно переданы частной компании для коммерческой застройки. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, к рассмотрению соответствующего иска Генпрокуратуры приступил Одинцовский городской суд.

В своем иске Генпрокуратура утверждает, что в 2001 году сотрудники управделами президента незаконно изъяли из федеральной собственности 99 гектаров земель, имевших рекреационный статус, и «под прикрытием инвестиционного договора» передали их частной компании «Кантри-Про» для коммерческой застройки по цене в 236 раз ниже рыночной.

Так, по словам представителя ведомства, еще в 1989 году санаторию «Барвиха» было выделено под нужды оздоровительного учреждения 310,16 гектаров земли в тогдашнем Одинцовском районе Подмосковья. В 1990-х годах санаторий оказался в ведении Медцентра Управления делами президента, чиновники которого вывели часть этих земель из госсобственности.

Как утверждают в Генпрокуратуре, это было сделано «под прикрытием реализации инвестиционного проекта», а именно реконструкции усадьбы баронессы Мейендорф в поселке Барвиха, построенной в ХIX веке. Эта усадьба и ее территория имеют статус государственной резиденции президента России.

«Игнорируя статус земельных участков, они (чиновники — прим. “Холода”), вопреки интересам государства, передали их под коммерческую застройку, для чего подыскали компанию "Кантри-Про"», — заявила в суде представительница Генпрокуратуры. По ее словам, эта фирма располагала уставным капиталом в 8,4 тысячи рублей, «который выражался в ноутбуке и тренажерах». В связи с этим ведомство называет «Кантри-Про» фиктивной компанией, настаивая, что она не обладала «ни мощностями, ни капиталовложениями», чтобы реализовать проект. Также Генпрокуратура отметила, что эта компания до этого не проводила подобных работ и фактически была создана под проект реконструкции усадьбы, который получила без конкурса.

При этом, отмечает издание, ведомство просит суд вернуть в собственность государства не все эти земли, а лишь чуть более восьми гектаров. На них, как пишет «Коммерсантъ», расположены 13 участков. Сейчас они принадлежат семи ответчикам: экс-владелецу «Уралхима» Дмитрию Мазепину, председателю наблюдательного совета банка «Система» Алексею Богачеву, жене ресторатора Аркадия Новикова Надежде Адвокатовой, матери сооснователя Mercury Зои Струниной, бывшей жена девелопера Михаила Хубутии Екатерине Джанашия, бизнесмену Валерию Голдышеву и международной коммерческой компании «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированной в государстве Сент-Винсент и Гренадины. Представители ответчиков настаивают, что их доверители являются добросовестными приобретателями, а срок давности по делу давно истек.

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