Джулиан Ассанж признает вину и выйдет на свободу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готовится заключить сделку с американским следствием. Соглашение предполагает, что он признает себя виновным в разглашении военных секретов и выйдет на свободу, получив срок, который он уже отбыл в британской тюрьме. Об этом пишет Русская служба Би-би-си, ссылаясь на судебные документы.

Предполагается, что 52-летний Ассанж признает вину по одному из 18 пунктов, предъявленных ему обвинений. После этого его приговорят к 62 месяцам тюремного заключения, в счет которых будут зачтены те пять лет, которые он провел в тюрьме в Великобритании, пока оспаривал свою экстрадицию в США. После этого он выйдет на свободу и сможет вернуться к себе на родину в Австралию.

Ожидается, что судебная сделка будет оформлена в суде Северных Марианских Островов — территории США в западной части Тихого океана.

«Джулиан Ассанж на свободе. Он покинул тюрьму строгого режима „Белмарш“ утром 24 июня, проведя в ней 1901 день. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт „Станстед“, где сел на самолет и улетел из Великобритании», — говорится в сообщении WikiLeaks в соцсети X.

Как сообщается, по пути на Северные Марианские Острова самолет с Ассанжем совершит посадку в аэропорту Бангкока для дозаправки. Заседание суда по его делу назначено на утро 26 июня.

В 2006 году Джулиан Ассанж основал сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч секретных документов, в том числе о военных кампаниях США и их союзников в Афганистане и Ираке. В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании, а в 2012 году власти США предъявили ему обвинение в заговоре с целью получения и раскрытия сведений, составляющих государственную тайну.

В том же году Ассанж укрылся на территории посольства Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет. За это время его жена родила от него двоих детей, а сам Ассанж нередко принимал в гостях знаменитостей, включая Леди Гагу и Памелу Андерсон.

В итоге обвинения в изнасиловании против Ассанжа со стороны Швеции были сняты. Но в 2019 году Эквадор лишил основателя Wikileaks убежища, после чего его поместили в британскую тюрьму по обвинениям со стороны США, где он находился до сих пор, оспаривая свою экстрадицию в Соединенные Штаты.

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