Депутаты освободили россиян от необходимости ОСАГО при регистрации авто

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который исключат полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, полис ОСАГО не понадобится при совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства. Кроме того, законопроект вносит поправки в законы об ОСАГО и о безопасности дорожного движения, исключающие обязанность заключать договора ОСАГО до совершения регистрационных действий.

Также закон позволяет по заявлению владельца снять с регистрации находящееся в розыске похищенное или угнанное авто. Кроме того, поправки позволят владельцу машины снять его с учета в в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство, как это было до сих пор.

Законопроект на рассмотрение Госдумы внес глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев в июне 2023 года. Во втором чтении он был одобрен депутатами 18 июня 2024 года.

В мае правительство поддержало проект закона об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей в случае оформления ДТП по так называемому «европротоколу», то есть без участия сотрудников ГИБДД.

При этом авторы правительственного заключения тогда отметили, что реализация положений законопроекта должна сопровождаться расширением доступа страховщиков к документам и информации, связанным с наступлением страхового случая и необходимым для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения.

Эту необходимость в кабмине объяснили повышенным риском мошенничества при оформлении ДТП без участия полицейских.

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