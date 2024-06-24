Туристический сезон в Крыму не закроют после ракетной атаки

Власти не собираются прекращать туристический сезон в аннексированном Крыму из-за недавнего удара по Севастополю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет не принималось, и пока по этой теме сказать ничего не могу», — сказал Песков, назвав атаку «варварской».

Он также обвинил США в вовлеченности ​​в «боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне».

«Это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно – время покажет», — добавил Песков. Из-за атаки на аннексированный Севастополь в МИД России вызвали посла США Линн Трейси.

«Подчеркнуто, что США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, в т.ч. использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние», — говорится на сайте МИДа.

Ранее российское Минобороны ранее также возложило на США ответственность за атаку на Севастополь. В сообщении военного ведомства утверждалось, что удар по городу был нанесен пятью ракетами ATACMS. По версии Минобороны, четыре ракеты удалось сбить, а пятая из-за ПВО отклонилась от траектории, а ее боевая часть взорвалась над городом.

Севастополь подвергся ракетной атаке днем 23 июня. В результате погибли четыре человека — двое детей и двое взрослых. Пострадали, по последним данным местных властей, более 150 человек, среди которых 27 детей. Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК).

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.