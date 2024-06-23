Минобороны возложило ответственность на США за атаку на Севастополь с четырьмя погибшими 

В результате обстрела Севастополя погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор аннексированного города Михаил Развозжаев. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Развозжаева добавил, что за медпомощью обратились 144 человека. До этого помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что среди пострадавших — 27 детей. По словам Развозжаева, пять детей находятся в реанимации.

В Минобороны России заявили, что удар по Севастополю нанесли пятью «американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями». Министерство отчиталось о том, что четыре ракеты были сбиты, а еще одна из-за действий ПВО отклонилась от траектории полета и ее боевая часть взорвалась над городом.

В связи с этим в министерстве заявили, что ответственность за произошедшее несут США: «Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты «ATACMS» вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен».

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О ракетной атаке Развозжаев сообщил около 12:20 мск. Позже он заявил, что «пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией», но их обломки упали в прибрежной зоне.

Следственный комитет России возбудил дело о теракте (ст. 205 УК). В ведомстве добавили, что на месте произошедшего работают следователи и криминалисты.

Из-за произошедшего 24 июня в городе объявили Днем траура. Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменили. День траура также объявили в Крыму.

Обновлено 20:14 — уточнена информация по погибшим и пострадавшим

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