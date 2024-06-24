Россияне предпочли политическим правам бесплатные медицину и образование

Первостепенную значимость для россиян имеют бесплатные медицина и образование, а не политически права. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

В ходе исследования бесплатные медицину и образование наиболее важными назвали 64% и 61% опрошенных соответственно. В то же время 52% респондентов сочли первостепенным права на жизнь, 51% — право на частную собственность, а 50% — на труд.

47% и 46% опрошенных соответственно назвали самыми важными право на социальную помощь во время болезни и социальное обеспечение в старости. 40% респондентов поставили во главу угла возможность иметь хорошо оплачиваемую работу.

Политические права и свободы оказались важны менее, чем для 40% участников исследования. Так, лишь 39% опрошенных отметили важность права на информацию, а 38% назвали важным право на выражение собственного мнения и свободу слова. В свою очередь, право на свободу распространения информации любым законным способом считают приоритетной всего 16% респондентов.

Наконец, право на участие в управлении обществом и государством, избрание представителей в органы власти считают для себя наиболее важным 15% опрошенных, свободу собраний — 14%, а право на создание самостоятельных обществ, союзов, объединений, представляющих и отстаивающих права и интересы граждан — 11%.

Комментируя результаты опроса, глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что «для людей в данный момент в повседневности образование важнее, чем право собираться на митинги или организовывать политические партии».

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