Россия впервые применила трехтонную авиабомбу на войне в Украине

Российская армия впервые применила фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции, которая весит более трех тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Видеозаписи с применением авиабомбы также распространились в провоенных телеграм-каналах. Агентство утверждает, что авиабомбу сбросили на пункт временной дислокации украинской армии в населенном пункте Липцы в Харьковской области.

При этом телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что удар был нанесен по медучреждению в том же районе. В свою очередь, издание Bild со ссылкой на аналитика Юлиана Репке утверждает, что бомбу сбросили на здание «Новой почты».

Телеграм-каналы отмечают, что бомба не попала в цель, но ударная волна серьезно повредила близлежащие постройки. При этом, как отмечают «Рыбарь» и телеграм-канал «Fighterbomber», авиабомба пока уступает своим западным аналогам в вопросе точности.

«Необходимость планирующих ФАБ-3000 в нынешнем варианте местами вызывает дискуссию из-за логичных технических особенностей, характеристик и нюансов боевого применения», — добавил «Рыбарь».

Ранее телеграм-канал «Fighterbomber» писал о бесполезности трехтонной авиабомбы на войне в Украине. «Насчет целесообразности УМПК в таком калибре я уже писал. Он нахуй не нужен, но стране нужны рекорды. Поэтому он будет», — утверждает автор канала. Он также отмечает, что разработка авиабомбы началась не позднее мая этого года, а вес ее боевой части составляет 1,2 тонны.

«Fighterbomber» пишет, что это первое в мировой истории применение авиабомбы такой мощности. При этом, как отмечают «Важные истории», еще с времен Второй мировой войны разные страны разрабатывали авиабомбы больших мощностей. Кроме того, как пишет издание, в России в середине 2000-х годов разработали «Папу всех бомб» мощностью 44 тысячи килограмм в тротиловом эквиваленте. Однако все данные о разработке засекречены.

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