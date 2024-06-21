Швеция обвинила Россию во вмешательстве в работу спутников

Власти Швеции утверждают, что Россия причастна к «вредоносному вмешательству» в работу спутниковых сетей страны. Впервые такое вмешательство заметили через несколько дней после вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

Шведское управление почт и телекоммуникаций обратилось к совету Международного союза электросвязи (МСЭ), который координирует совместное использование радиочастот и спутниковых орбит, с просьбой рассмотреть вопрос о сбоях в работе спутниковых сетей из-за помех, созданных Россией.

Власти Швеции заявили, что помехи в работе спутников происходили с территории не только России, но и аннексированного Крыма, и были направлены против трех спутниковых сетей Sirius. Как утверждает Bloomberg, эти спутники являются ключевыми в обслуживании стран Северной и Восточной Европы.

Как отмечает издание, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно об атаках на шведские спутники. Представители шведского управление почт и телекоммуникаций и Министерство иностранных дел Швеции от комментариев отказались.

По данным Bloomberg, после начала войны в Украине Россия неоднократно пыталась создать препятствия для работы европейских систем связи. В частности, как пишет издание, аналогичные шведской жалобы в МСЭ подали также Франция, Нидерланды и Люксембург. В начале этого года страны Балтии обвинили Россию в глушении сигнала GPS в Европе.

МСЭ — специализированное учреждение ООН по информационно-коммуникационным технологиям. В состав союза входят 193 государства-члена ООН и более тысячи компаний, университетов, международных и региональных организаций.

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