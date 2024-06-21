Прокуратура требует завести уголовные дела против Монеточки и Эйдельман

Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовных дел против певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой), историка Тамары Эйдельман и актрисы Яны Трояновой. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В выпусках авторской программы Тамары Эйдельман, изученных ведомством, нашли высказывания, «выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также [высказывания], оскорбляющие память защитников Отечества». Вероятно, имеется в виду ее ютьюб-канал «Уроки истории с Тамарой Эйдельман».

Необходимость возбуждения уголовного дела против певицы Монеточки в ведомстве обосновали тем, что она, несмотря на ряд административных штрафов из-за отсутствия маркировки «иноагента», продолжает распространять в соцсетях материалы без указания того, что она является «иноагентом».

Монеточку внести в список Минюста в январе 2023 года. Поводом стало то, что певица собирала средства в поддержку Украины и активно высказывалась против войны.

Поводом для преследования Трояновой стало одно из ее интервью. В нем прокуратура обнаружила высказывания, которые, по мнению ведомства, способствуют формированию «враждебно-ненавистнического отношения к русским». Вероятно, речь идет об интервью Трояновой для «Новой газеты Европа». В ходе него актриса заявила, что россияне «заслуживают» слов о необходимости убивать русских — даже детей.

Как следует из пресс-релиза, Трояновой хотят вменить статью о возбуждении ненависти и вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК), Монеточке — об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (ч. 2 ст. 330.1 УК), а Эйдельман — о «реабилитации нацизма» (ст. 354.1 УК).

Тамара Эйдельман попала в список «иноагентов» в сентябре 2022 года. Тогда историк назвала это решение предсказуемым. «Я удивлялась, почему они так долго тянут. На мою жизнь это никак не повлияет — что делала, то и буду делать. Маркировать не буду», — отметила она в разговоре с РБК.

Троянову зачислили в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Агентство РИА «Новости» писало, что она получила этот статус за «распространение фейков о решениях и политике российских властей, заявления против СВО».

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