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Жара в Мекке убила уже больше тысячи паломников

14:08 • 20.06.2024

Количество мусульманских паломников, погибших в Мекке из-за 50-градусной жары, превысило отметку в тысячу человек. Таковы результаты подсчетов Agence France-Presse, проведенных на основе данных, предоставленных дипломатами разных стран.

Среди погибших больше всего граждан Египта, по последним данным, их погибло уже 658 человек. Также из-за жары умерли по меньшей мере 68 граждан Индии, 60 — Иордании, 35 — Пакистана, 35 — Туниса. Число паломников из России, погибших в Саудовской Аравии, выросло до пяти. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в генконсульстве России. 

Хадж — ежегодное паломничество мусульман в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен совершить каждый последователь ислама. В этом году хадж совершили около 1,83 миллиона паломников, в том числе 1,6 миллиона иностранных.

При этом многие желающие совершить хадж не могут себе позволить дорогостоящие визы и пытаются попасть в Мекку нелегально. Именно они и составляют большинство погибших, так как нелегальный статус затрудняет их доступ к воде, тени и кондиционерам во время паломничества.

Накануне AFP сообщал о 570 паломниках, погибших в Мекке из-за экстремальной жары. В последние дни температура воздуха в Мекке поднималась почти до 52 градусов. При этом власти Саудовской Аравии традиционно не сообщают о числе погибших паломников, публикуя лишь данные о количестве пострадавших. Накануне было известно о двух тысячах человек, обратившихся за медицинской помощью с симптомами теплового удара.

Как пишет AFP, в 2023 году во время хаджа погибли по меньшей мере 240 паломников.

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