В Австралии открыли вакансию выгуливателя вомбатов

Управление по туризму австралийского штата Тасмания выложило несколько сезонных вакансий, предложив кандидатам выгулять вомбатов, наблюдать за звездами и исследовать паранормальные явления. На это обратило внимание Би-би-си.

Как отмечает издание, такие необычные вакансии призваны стимулировать туризм в Тасманию во время зимнего сезона и межсезонья. Всего, по данным портала Tourism Tasmania, в открыто 10 подобных вакансий.

В описании вакансии выгуливателя вомбатов — сумчатых млекопитающих, обитающих в Австралии, — сказано: «Вы будете помогать поддерживать физическое и психическое благополучие наших вомбатов, проводя с ними утренние экскурсии. Эти прогулки необходимы для того, чтобы они оставались счастливыми и здоровыми в зимние месяцы».

Исследователю паранормальных явлений предлагают отправиться в Уиллоу-Корт — старейшую психбольницу в Тасмании. Кандидаты смогут осмотреть пространство и «раскрыть его тайны, вооружившись новейшим оборудованием и своими исследовательскими навыками». Время работы на этой позиции — один день.

Кандидату на вакансию наблюдателя за звездами предлагается изучать ночное небо Тасмании, работать с телескопом и делать астрономические снимки. «Вас обучат на рабочем месте, а от вас потребуется только энтузиазм и теплая куртка», — указано в описании позиции.

Помимо прочего, в Тасмании ищут смотрителя за сауной — «любителя тепла, который будет ухаживать за дровяной сауной и поддерживать температуру», а также человека, готового работать с собаками и искать трюфели.

Все позиции — волонтерские, однако затраты, включая проезд, проживание и питание, управление по туризму возьмет на себя.

По данным Би-би-си, туристический поток в Тасманию все еще не восстановился по сравнению с допандемийным 2019 годом. Однако, как пишет издание, претендовать на эти вакансии могут только те, кто в данный момент живет в Австралии. При подаче заявки на любую из позиций кандидат должен отправить мотивационное письмо, состоящее максимум из 50 слов.

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