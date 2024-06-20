Белоусов впервые заговорил о возвращении солдат с войны в Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов впервые во время своего выступления упомянул возможное возвращение военнослужащих из зоны боевых действий в Украине. На это обратило внимание «Агентство».

Как пишет издание, Белоусов дважды успел заявить, что необходимо подготовить тыловую инфраструктуру к возвращению солдат. По данным «Агентства», ранее с подобными высказываниями не выступали ни Владимир Путин, ни бывший глава российского Минобороны Сергей Шойгу, ни сам Белоусов.

«Нам надо сделать так, чтобы, когда бойцы начнут возвращаться, здесь все было достойно, все было готово», — заявил глава ведомства на совещании по итогам поездки в войска Восточного военного округа. «Агентство» отмечает, что на совещании Белоусов говорил о служащих 155-й военной бригады.

До этого Белоусов осмотрел строительную площадку в военном городке 155-й бригады и выступил с практически идентичным заявлением. «Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы все было готово», — сказал глава Минобороны.

Белоусов также пригрозил гендиректору строительной компании «Спецтехнологии» Евгению Гурову уголовным делом, если тот сорвет сроки строительства.

«Агентство» отмечает, что из слов Белоусова до конца неясно, имеет ли он в виду только военнослужащих 155-й бригады или бойцов российской армии в целом. О возможных сроках, когда военнослужащие начнут возвращаться с фронта, Белоусов также не упомянул.

По данным Минобороны, первый этап строительства военного городка для 155-й бригады должен завершиться 1 декабря 2025 года. Когда должен завершиться второй этап строительства, ведомство не сообщало.

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