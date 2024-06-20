Латвия обязала больше россиян учить латышский

Латвийский Сейм принял в третьем чтении поправки к Закону об иммиграции, согласно которым почти все граждане России, живущие в стране, будут обязаны сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы и дальше оставаться в Латвии. Об этом сообщает портал Delfi.

За принятие законопроекта проголосовали 82 депутата Сейма, против высказались 10 представителей оппозиционной партии «Стабильность». Еще шесть депутатов не принимали участия в голосовании.

Как отмечает Delfi, ранее подобное правило уже действовало в Латвии. Его ввели в 2022 году, однако правило распространялось только на тех, кто получил вид на жительство после мая 2003 года, когда латвийское правительство приняло новый Иммиграционный закон. По данным издания, это около 25 тысяч россиян. Они должны были продемонстрировать знание латышского языка на уровне не ниже А2.

Теперь же сдать экзамен на знание латышского языка придется и тем, кто получал документы по закону «О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства», который утратил свою силу в 2003 году. Как пишет Delfi, это около пяти тысяч человек. При несдаче экзамена документы россиян будут аннулированы.

При этом от сдачи экзамена все еще будут освобождены граждане России старше 75 лет. На то, чтобы сдать экзамен, проживающим в Латвии россиянам дается два года с момента получения ВНЖ.

В апреле этого года латвийское правительство также приняло решение о постепенном отказе от изучения в школах русского языка как второго иностранного. Изменения должны вступить в силу с 2026/2027 учебного года. С этого момента ученики смогут выбрать один из языков Европейской экономической зоны.

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