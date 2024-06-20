Ученые провели вскрытие жившего 44 тысячи лет назад волка

В лаборатории «Музей Мамонта» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) провели вскрытие мумии волка, жившего 44 тысячи лет назад. В исследовании помимо якутских ученых приняли участие специалисты из Санкт-Петербурга. В частности, ученые из Европейского университета и Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И.Мечникова.

Животное нашли в 2021 году на реке Тирехтях в Абыйском районе Якутии. Мумия древнего млекопитающего находилась в толще многолетней мерзлоты на глубине около 40 метров.

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По словам сотрудника якутской Академии наук Альберта Протопопова, это первая в мире находка хищника из периода позднего плейстоцена. В ходе вскрытия ученые взяли для исследования образцы внутренних органов и содержимое желудочно-кишечного тракта древнего животного.

«Это был активный и крупный хищник, у нас есть возможность узнать, чем он питался. Кроме того, в его желудок попали и те объекты, которые употребляли его жертвы», — отметил Протопопов.

Взятые образцы помогут ученым больше узнать о древних вирусах, микробиоте, а также выявить геном хищника и сравнить его с геномом современного волка.

«Дополнительно мы отобрали один премоляр — зуб — для того, чтобы определить биологический возраст находки. Но по стертости зубов уже можно сказать, что это взрослый самец», — рассказал заведующий лабораторией Максим Чепрасов.

По словам профессора медицинского университета имени Мечникова Артемия Гончарова, такие исследования дают возможность глубже погрузиться в историю планеты и понять, что именно привело к массовым вымираниям различных видов животных и растений.

«В находках ископаемых животных на протяжении тысячелетий могут выживать бактерии, которые являются своего рода свидетелями тех давних времен. Мы надеемся на хорошие результаты, которые позволят чуть дальше продвинуться в понимании того, что из себя представляли древние микробные сообщества», — отметил Гончаров.

Профессор также добавил, что такие исследования могут помочь обнаружить микроорганизмы, которые в дальнейшем можно будет использовать в медицине и биотехнологиях.

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