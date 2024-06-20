Западные страны оказались недовольны борьбой с коррупцией в Украине

США требуют от Украины увеличить темпы борьбы с коррупцией в стране, однако высокопоставленные украинские чиновники видят в просьбе партнеров из Вашингтона лишь отговорки для уменьшения финансовой помощи. О разногласиях между США и Украиной пишет газета The Washington Post.

Тема коррупции в Украине стала источником напряженности в отношениях Киева и его западных партнеров. На это обращал особое внимание госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в мае. Источники газеты утверждают, что встреча прошла напряженно, а украинский лидер был разочарован из-за внимания Блинкена к коррупции внутри страны.

«Победа на поле боя не позволит Украине стать частью России. Победа в войне с коррупцией не позволит Украине стать похожей на Россию», — заявлял тогда Блинкен.

Окружение Зеленского признает проблемы с коррупцией в Украине. Тем не менее, по их мнению, зацикленность на этой теме может отвлечь от главной цели — победы над Россией. Западные партнеры часто прибегают к теме коррумпированности украинской системы в качестве предлога для задержки финансовой помощи. Такой аргумент использовали республиканцы в Сенате США — в конце 2023 года они и вовсе заблокировали законопроект о помощи Украине.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина обвинила Запад в лицемерии, так как крупные европейские политики и сами были вовлечены в коррупционные скандалы. Недавно с обвинениями в коррумпированности сталкивались премьер-министры Испании и Португалии. Стефанишина также напомнила, что высокопоставленный европейский чиновник Герт Ян Купман с 2009 года владеет роскошным отелем на Бали.

Уровень коррупции в Украине остается одним из самых высоких в Европе. Война открыла новые возможности для получения взяток, откатов и завышения цен на госзакупки. Так, в январе 2024 года по делу о рекордной взятке был арестован бывший председатель Верховного суда Всеволод Князев. А в мае Зеленский уволил высокопоставленного чиновника Службы безопасности Украины (СБУ) после слухов о том, что его жена купила элитную недвижимость в центре Киева.

«То, что число дел удвоилось, не означает, что коррупции стало вдвое больше. Наоборот: это означает, что мы вдвое эффективнее, чем раньше», — считает руководитель специального антикоррупционного подразделения Генпрокуратуры Украины Александр Клименко.

Украинские чиновники отмечают, что страна стремится соответствовать стандартам верховенства закона, необходимым для вступления в Европейский Союз. В том числе это распространяется на борьбу с коррупцией. Несмотря на все коррупционные скандалы Еврокомиссия решила, что Украина все же соответствуют всем критериям, необходимым для официального начала переговоров о членстве в ЕС.

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