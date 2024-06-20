Россия перебросила в Украину почти все базировавшиеся на границе с НАТО войска

Около 80% техники и солдат, которые раньше базировались недалеко от границы с Финляндией и Норвегией, переброшены на войну в Украине. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении редакции, а также на анонимного представителя финской военной разведки.

Как утверждает издание, речь идет о сухопутных войсках. Неназванный источник Yle отмечает, что похожая тенденция наблюдается и на других российских военных базах, которые также пустеют. Исключением стали лишь подмосковные базы.

При этом, по словам источника издания, численность личного состава колеблется в зависимости от конкретной базы. Некоторые сухопутные соединения в северной части России укомплектованы лишь на 20%. Во многих из них остались только командиры срочников, а остальные военнослужащие, заключившие контракты с российским Министерством обороны, отправились на войну в Украине.

Эти данные, как утверждает анонимный источник Yle, подтверждает и разведка Норвегии. В ведомстве также заявили об опустении российских военных баз около норвежских границ в среднем на 80%.

Кроме того, финский военный аналитик Марко Эклунд утверждает, что изменения происходят на складах с техникой. По его словам, Россия стала больше ремонтировать старую технику, в то время как новая отправляется на войну. «По нашим меркам это довольно плохая техника, но по российским меркам ее состояние еще может считаться нормальным», — рассказал Эклунд о тех образцах, которые ремонтируют на российских складах.

О сокращении российских войск около границ с Финляндией и странами Балтии еще в начале войны писал журнал Foreign Policy. По оценкам финской разведки, после окончания войны на Украине России понадобится от трех до пяти лет, чтобы восстановить боеспособность своих вооруженных сил.

В марте этого года Владимир Путин воссоздал Ленинградский военный округ и назначил его командующим генерала Александра Лапина. Тогда Путин заявил, что создание округа продиктовано вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Путин пригрозил странам «проблемами» и пообещал сконцентрировать «определенные воинские подразделения» у северных границ России.

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