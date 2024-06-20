Экс-сотрудников производителя вакцины от коронавируса обвинили в хищениях

В Новосибирске несколько бывших сотрудников научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», который производил вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», задержала ФСБ по подозрению в хищениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

«Уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание им услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III—IV классов опасности для последующего обезвреживания в центре «Вектор», — сообщили там, уточнив, что ущерб от действий подозреваемых оценивается в шесть миллионов рублей.

Центр «Вектор» Роспотребнадзора был основан в 1974 году для разработки средств и методов профилактики, лечения и диагностики инфекционных заболеваний. Как сообщается на сайте центра, он одним из первых в России разработал и произвел тест-систему для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита В, а также совместно с Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН разработал и внедрил в производство вакцину против вирусного гепатита А.

Во время пандемии коронавируса «Вектор» произвел двудозную вакцину «ЭпиВакКорона». Позже исследование Европейского университета в Санкт-Петербурге показало, что она неэффективна против коронавируса. В ответ представители центра «Вектор» заявили, что выборка исследования была слишком низкой для того, чтобы его результатам можно было доверять.

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