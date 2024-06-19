Больше половины россиян выступают за отмену ЕГЭ

72% россиян поддерживают возможную отмену ЕГЭ и возвращение традиционного формата сдачи экзаменов. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос Superjob.ru, имеющийся в распоряжении издания.

Согласно опросу, 13% респондентов выступили против отмены ЕГЭ. Остальные 15% не смогли ответить определенно.

Отмечается, что чаще всего против отмены Единого государственного экзамена выступали жители Дальневосточного и Уральского округов — 21% и 19% соответственно. Сторонников сдавать экзамены в текущем формате среди жителей ЦАО, Москвы и Санкт-Петербурга оказалось 14%, в то время как в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах не захотели отказываться от ЕГЭ лишь 6% опрошенных.

Также исследование показывает, что отношение к ЕГЭ меняется в зависимости от гендера. Мужчины хотят отмены экзамена больше, чем женщины — 74% против 69% соответственно. Не нравится проведение экзамена и россиянам с детьми — 77% из них выступили за возвращение традиционных экзаменов. Предпочитающих традиционный формат оказалось немало и среди тех, чья зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц, — 80% таких респондентов выступили за отказ от ЕГЭ.

В июне депутаты фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ с 2025 года. Авторы законопроекта предложили заменить Единый государственный экзамен на традиционный. В пояснительной записке депутаты отметили, что ЕГЭ, «не приносит ожидаемых результатов» и полностью «оторван от школьного курса».

Ранее стало известно, что в 2025 году школьную программу полностью синхронизируют с материалами, которые попадаются учащимся во время сдачи ЕГЭ. Кроме того, жалобы школьников на задания, которые им попались во время экзаменов, публиковала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Эти жалобы также отчасти повлияли на предложение депутатов вернуться к традиционному формату экзаменов.

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