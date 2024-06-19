В российские учебники истории рекомендовали добавить сравнение Украины с Третьим рейхом

Министерству просвещения и министерству науки рекомендовали включить в учебники по истории и обществознанию сравнение Украины и Третьего рейха. Соответствующее предложение было озвучено на пленарном заседании Госдумы в рамках доклада Парламентской комиссии.

«Рекомендовать Министерству просвещения РФ и Министерству науки и высшего образования РФ включить в учебные пособия по истории и общественным наукам информацию об аналогиях преступлений киевского режима со структурами нацистов середины XX века», — говорится в докладе.

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Кроме того, ведомству предложили рассмотреть вариант запуска программ по наставничеству для студентов, проживающих на оккупированных территориях Украины. В частности, в самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей. Предполагается, что такие программы будут реализованы на базе педагогических университетов.

С начала 2023 года российским школьникам преподают историю по новому учебнику, разработанному бывшим министром культуры Владимиром Мединским и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым. Учебник охватывает период начиная с 1945 года до наших дней. Украина в нем названа «ультранационалистическим государством», а Запад представлен как враг России, который «похитил» российские зарубежные активы. При этом, теме войны в учебнике посвящен целый раздел.

Помимо учебника для школьников Мединский подготовил и специальное пособие для учителей истории. В интервью «Комсомольской правде» он заявил, что разработанная методичка будет посвящена в том числе и «военным операциям».

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