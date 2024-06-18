Мечтавший попасть в колонию и уехать на войну россиянин выстрелил в своего знакомого

Верхнекетский районный суд Томской области приговорил жителя поселка Рыбинск Алексея Орлова к двум годам колонии условно по делу об угрозе убийством и причинении вреда здоровью средней тяжести (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК и ч. 1 ст. 119 УК). Об этом сообщает местное издание «ТВ2».

По версии следствия, в январе 2024 года Орлов встретился со своим знакомым, чтобы обсудить причины давнего конфликта. В ходе встречи обвиняемый рассказал своему приятелю, что хочет поехать на войну в Украину, и пожаловался на то, что ему отказали в заключении контракта из-за отсутствия прописки. Мужчина также добавил, что рассматривает вариант отправки на фронт из колонии. В ответ на это знакомый Орлова начал подшучивать над ним и «вести себя невежливо».

После этого Орлов достал охотничье ружье и выстрелил ему в ногу, сказав, что тот — его «билет на СВО». Перед выстрелом обвиняемый сначала угрожал своему приятелю, а потом, попросив его не дергаться, чтобы не задеть кость, выстрелил ему в бедро. По словам пострадавшего мужчины, Орлов хотел только слегка ранить его в ногу, а потом сам перевязал рану.

В суде Орлов полностью признал свою вину, добавив, что если бы он был трезв, он бы целился точнее.

При вынесении приговора суд признал в качестве смягчающих обстоятельств желание Орлова отправиться на войну, явку с повинной и оказание помощи раненому. Кроме того, в качестве смягчающего обстоятельства сочли и «противоправное» поведение потерпевшего, который, как следует из протокола суда, говорил Орлову «обидные слова, унижал человеческое достоинство, насмехался над его желанием и намерением принять участие в специальной военной операции».

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